İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar - Son Dakika
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İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar

05.01.2023 15:26
İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar

Sosyal medya üzerinden tanışıp buluşmaya karar verdiklerin genç kızın engelli olduğunu gören gençlerin verdikleri tepki gündem oldu.

Sosyal deney için çekilen görüntüler çoğu zaman ilginç anların yaşanmasına neden oluyor.

1 KİŞİ HARİÇ HEPSİ KALKIP GİTTİ

Yurt dışında çekildiği iddia edilen bir videoda genç kadının tekerlekli sandalye ile oturduğu görünüyor. Genç kızla buluşmaya gelen erkeklerin, kızın engelli olduğunu görünce masada bir dakikadan daha az oturup kalktığı görülüyor.

İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar

VERDİKLERİ TEPKİ GÜNDEM OLDU

1kişi hariç diğer erkekler buluşmayı anında terk ederken video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar
İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar
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