Sosyal deney için çekilen görüntüler çoğu zaman ilginç anların yaşanmasına neden oluyor.
Yurt dışında çekildiği iddia edilen bir videoda genç kadının tekerlekli sandalye ile oturduğu görünüyor. Genç kızla buluşmaya gelen erkeklerin, kızın engelli olduğunu görünce masada bir dakikadan daha az oturup kalktığı görülüyor.
1kişi hariç diğer erkekler buluşmayı anında terk ederken video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.
Son Dakika › Komik - İlginç › İnfial yaratan video! Buluşmaya geldikleri genç kızın engelli olduğunu görünce bakın ne yaptılar - Son Dakika