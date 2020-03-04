Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına soruşturma - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına soruşturma

6 saat önce

Siirt'te sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına soruşturma, System.String[]

Siirt'te sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve etkisiz hale getirilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetler kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yürüttüğü tespit edilen Eruh ilçesinde 3, Kurtalan ilçesinde 2 olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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