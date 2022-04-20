Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

20.04.2022 14:41
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

Malatya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden 3 şahsın PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Jandarma tarafından 3 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şahısların jandarma tarafından gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerine devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

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Jandarma, Malatya, Terör, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika


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