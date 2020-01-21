Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahıs ile ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahıslar hakkında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde E.Y. isimli şahsın sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında adli makamlar ile gerekli koordine kurularak şahıs gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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