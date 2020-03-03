Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar

6 saat önce

Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla kişiye duyurmak için multimedya içerikleri hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, sosyal medya üzerinden düzenledikleri yardım kampanyasıyla alınan çizme ve çorapları İdlib'deki...

Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar, System.String[]

Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla kişiye duyurmak için multimedya içerikleri hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, sosyal medya üzerinden düzenledikleri yardım kampanyasıyla alınan çizme ve çorapları İdlib'deki kamplarda dağıttı.

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı çadır kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdüren siviller, ağırlaşan kış koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Human Movie Team gönüllüleri, Anadolu Ajansının İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraflarından etkilenip sosyal medya üzerinden çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımla alınan 3 bin 600 çizme ve çorap, İdlib'e bağlı Akrabat bölgesindeki çadır kamplarda dağıtıldı.

Human Movie Team gönüllülerinden Merve Verim, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının 2011 yılından beri sürdüğünü hatırlatarak özellikle Aralık 2019'dan sonra artan bombardımanlar sebebiyle sivillerin güvenli bölgelere göç etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

AA'nın İdlib'den yayımladığı bazı fotoğraflardan çok etkilendiklerini kaydeden Verim, sözlerine şöyle devam etti:

"Human Movie Team gönüllü ekibi olarak fotoğrafları görünce ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kampanya başlatmaya karar verdik. 'Onlar Üşürken Biz Isınamıyoruz' sloganıyla bir kampanya başlattık ve bu kapsamda toplanan yardımlarla alınan 3 bin 600 çizme ve çorabı çadır bölgelerine ulaştırdık."

Bölgede göçün artarak devam ettiğinin belirten Verim, "Burada gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Bütün vicdan sahiplerini bir şeyler yapmaya, ellerinden ne geliyorsa destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

Son Dakika Haberleri
15:54 Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:58:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]