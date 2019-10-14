Sosyal medya üzerinden toplanan gençler hayvanları sahipsiz bırakmadı

Hem karınlarını doyurdular hem de doyasıya sevdiler

ADIYAMAN - Adıyaman'da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup genç, Adıyaman çöplük alanında bulunan sokak köpeklerinin karınlarını doyurdu.

Adıyaman'da, öğrenci, esnaf ve memur olan yaklaşık 20 kişilik bir grup sosyal medya üzerinde bir araya gelerek sokak hayvanlarını korumak, onlara sahip çıkmak ve beslemek için etkinlik düzenledi. Kendilerine 'Adıyaman sokak hayvanlarını besleme gönüllüleri' ismini veren gurup, sitilce mevkiinde bulunan Adıyaman çöplüğüne yanlarında getirdikleri mamalar ve sularla geldi. Buradaki köpeklere mama ve sular veren gurup aynı zamanda köpekleri sevmeyi de ihmal etmedi. Onların hem karnını doyuran hem de onları seven grup, bunu geleneksel hale getireceklerini dile getirerek, aynı zamanda vatandaşları da hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Herkesin ev ve iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olunabileceğini vurgulayan gurup, çöplük alanında besledikleri köpeklerde uzun bir süre zaman geçirdi.

Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isteyen Erdinç Gürkan, "Hayvanlarımız burada, geldik beslemeye. Mamamızı, suyumuzu aldık. Ara sıra beslemeye geliyoruz. Şehir merkezi dışında çöplük tarafında baya bir köpek ve hayvanımız var, bunları besliyoruz. Herkesten ricam, herkes bir kap mamayı ve ya bir kap suyu eksik etmesin. Çünkü bu yaşamda hep beraber yaşıyoruz. Onların dili yok. Gerçekten onların ihtiyacı var, duyarlılık gösterelim, bu köpeklerin kimseye zararı yok" dedi.

Daha sonra konuşan Şükrü Aydın ise, "Herkesin bu konuda elinden geleni yapmasını diliyorum. Bir kap su, bir kap mama, emin olun hayat kurtarıyor" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarını sevmekten ve beslemekten oldukça mutlu olduğunu belirten Büşra Arslan ise, "Buraya geldiğimizde hayvanları çok aç gördük. Onları besledik. Yanımızda mamalar ve sular getirmiştik. Bu anlamda onların susuzluğunu ve açlığını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyoruz. Tabi ki bular yetmiyor. Bu konuda halkımızın da bizlere yardımcı olması gerekiyor. Çünkü onların bize, bizimde onlara ihtiyacımız var. Bir kap su, bir kap mamaya ihtiyaçları var sadece" diye konuştu.