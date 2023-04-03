Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" notunu düştü. İşaret ettiği saat gelince "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum." notuyla 3 dakika 4 saniyelik yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olunca emekli ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'nun son vaadi emekliler için: Bayram ikramiyelerini 8.500 TL'ye çıkaracağım - Son Dakika