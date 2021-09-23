Sosyal medya uzmanı Cemil Kayıhan: Milyonlarca hesap 'phishing' yöntemiyle ele geçiriliyor - Son Dakika

Dikkatsiz tıklanan linklerin sosyal medya kullanıcıları için büyük bir tehlike yarattığını söyleyen sosyal medya uzmanı Cemil Kayıhan, "Sahte linklere tıklayan kullanıcıların sosyal medya hesapları çalınıyor, isimleri ile birçok yasa dışı işlemler yapılabiliyor" dedi.

Sosyal medyada kullanıcıların güvenliğini tehdit eden tehlikeli aldatmacalar ile ilgili açıklamalarda bulunan sosyal medya uzmanı Cemil Kayıhan, kullanıcıların en sık karşılaştığı dolandırıcılık yönteminin 'phishing' adı verilen 'oltalama' yöntemi olduğunu belirtti. Kayıhan, oltalama yöntemi ile milyonlarca sosyal medya kullanıcısının hesaplarının çalındığını, kullanıcıların sosyal medya kullanımı esnasında dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

TIKLADIĞINIZ LİNKLERE DİKKAT

Kullanıcıların dikkat etmeden tıkladığı linkler sebebiyle saniyeler içerisinde hesaplarının ele geçirildiğini söyleyen Kayıhan, "Türkçede oltalama anlamına gelen phishing yöntemi duyunca çok basit görünse de insanların dikkatsizliği yüzünden can yakabiliyor. Bir sosyal medya platformunu düşünelim; örneğin Instagram. Bu oltalama yöntemini yapan dolandırıcılar, kullanıcılara özel mesaj üzerinden veya Instagram'a kayıtlı oldukları e-posta adresi üzerinden ulaşıyorlar. Mesaj veya e-posta içeriklerini tıpkı resmi Instagram içeriklerine benzeterek kullanıcılara gönderiyorlar. Gönderici adına veya e-posta içeriğine dikkat etmeyen kullanıcılar bu sahte iletilerde yer alan linke tıkladıklarında maalesef hesapları ele geçiriliyor. Son zamanlarda sıkça insanların maruz kaldığı bu saldırıya 'oltalama' deniyor" dedi.

DOLANDIRICILAR YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAPLARI HEDEF ALIYOR

Cemil Kayıhan; platform, takipçi sayısı ve diğer değişkenler fark etmeksizin tüm kullanıcıların temkinli olması gerektiğini belirterek, "Dolandırıcıların asıl hedefleri yüksek takipçi sayısına sahip, Instagram tarafından doğrulanarak mavi rozet verilen hesaplar. Şahsım adına, gelen en ufak mesajdan kurumsal e-postalara kadar dikkatli davranıyorum. Instagram adına gelen iletilerde gönderici adresini tekrar tekrar kontrol ediyorum. Instagram veya herhangi bir sosyal medya platformunda hesabınızla ilgili bir problem olduğunda resmi Instagram hesapları ve adreslerini dikkate alın. Üçüncü şahısların ithamların ve tehdit içerikli mesajlarını dikkate almayın" diye konuştu.