Sosyal Medya Uzmanı: MHP'nin teklifi sosyal medya sağlayıcılarını sahaya çekme amaçlı - Son Dakika
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Sosyal Medya Uzmanı: MHP'nin teklifi sosyal medya sağlayıcılarını sahaya çekme amaçlı

6 saat önce

SOSYAL Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, MHP'nin sosyal medyada sahte hesapların engellenmesi için verdiği kanun teklifine ilişkin, "Birçok sosyal medya sağlayıcısının ülkemizde bürosu yok, muhatabımız yok bizim.

Sosyal Medya Uzmanı: MHP'nin teklifi sosyal medya sağlayıcılarını sahaya çekme amaçlı, System.String[]

SOSYAL Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, MHP'nin sosyal medyada sahte hesapların engellenmesi için verdiği kanun teklifine ilişkin, "Birçok sosyal medya sağlayıcısının ülkemizde bürosu yok, muhatabımız yok bizim. Vergi de ödemiyorlar ama kendi sağlayıcıları üzerinden bireysel, kurumsal ve toplumsal manipülasyonları biz görmekteyiz. Bu yüzden muhatapları sahaya çekme amaçlı bir öneri olarak görüyorum" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medyadaki sahte hesaplar ve MHP'nin bu hesapların engellenmesi için verdiği kanun teklifi ile ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Facebook'un 2018 ve 2019 yıllarında milyarlarca hesabı sahte olduğu gerekçesiyle kapattığını hatırlatan Eraslan, ABD ve İngiltere'de bu konuda hapis cezasına kadar varan yaptırımların uygulandığını, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ise 15 ayrı kanunun sosyal medyadaki bu suçlarla ilişkilendirilebildiğini söyledi. Sahte hesapları kullanıcılarının bilgisayardaki 'IP' adresi üzerinden tespit edilebildiğini belirten Eraslan, özel yaşamı ihlale dönük paylaşımlara TCK'ya göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulandığını kaydetti.

'ÜLKEMİZE DÖNÜK ALGI ÇALIŞMASI YAPILIYOR'

Sahte hesapların, dünyanın uğraştığı büyük bir bela olduğunu belirten Eraslan, "NATO'nun yaptığı bir araştırmada tüm sosyal ağlardaki sahte hesaplar ile ilgili yüzde 36'lık bir rakam bulmuşlar. Bir kurumu hedef alıp, o kuruma dönük yanlış bilgiler dolaşıma sokuyor ya da bizim ülkemizde çok olduğu gibi bir toplumu hedef alıp, toplumu korku ve infiale itici mesajları dolaşıma sokabiliyorlar. Ülkemizde de Gezi olaylarından günümüze, en az 10 toplumsal olayda sosyal medyanın buradaki manipülasyonlarını biz gördük. Elazığ depremi, Bahar Kalkanı, günümüzdeki pandemi süreçleri dahil olmak üzere, sürekli ve çeşitli menşeili farklı kaynaklardan sahte sosyal medya hesapları ülkemize dönük algı çalışması yapmaktalar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE HER 5 HESAPTAN 2'Sİ SAHTE'

Eraslan, sahte hesaplar konusunda İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya'da yasal düzenlemelerin yapıldığını belirterek, Türkiye'deki sahte hesapların sayısı ile ilgili, "Tabii bunların istatistiğini verecek olanlar sosyal medya sağlayıcıları. Ama bilinen her 5 hesaptan 2'sinin sahte olduğu ve buna dönük de yasal düzenlemelerin olması gerektiğine dönük toplumda bir motivasyon var" ifadelerini kullandı. Bu sahte hesapları kullananların toplumda korku ve infial yaratıp buradan nemalanmaya çalıştıklarını, bu tür girişimleri Türk ordusunun Suriye ve Irak'taki harekatlarında gördüklerini dile getiren Eraslan, "İşte pandemi sürecinde neredeyse her ilde istatistikler, ölü sayısını çok yüksek gösteren sahte haberler, ses kayıtları yayınlandı. Bunların tamamı, normal süreci baltalamak ve oradan bir kar elde etmek için. Bu sadece toplum bağlamında değil kurumlara dönük de böyledir" dedi.

'YALAN HABERE MARUZ KALMADA BİRİNCİ SIRADAYIZ'

Türkiye'nin en çok algı operasyonuna maruz kalan ülke olduğunun altını çizen Eraslan, şunları kaydetti:

" Reuters'ın bir araştırmasına göre yalan habere maruz kalmada birinci sıradayız biz. Bunun çeşitli nedenleri var. Öncelikle Türkler online bir toplum. Yani sosyal medyayı hiç kullanmayan bir toplumun sosyal medya üzerinden algı manipülasyonuna uğraması söz konusu değil. Toplum sosyal medya üzerinden haberleşmekte ve burada çok yoğun bir şekilde ülkemizin özellikle başarıları, ekonomik, siyasal, askeri alandaki o önemli hamlelerine dönük olumsuzlaştırıcı birçok mesajın var olduğunu biliyoruz."

'MHP'NİN TEKLİFİ FARKINDALIK AMAÇLI'

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün sosyal medyadaki sahte hesapları engellemeyi amaçlayan kanun teklifini de değerlendiren Eraslan, "Bu bir farkındalık önergesi. Çünkü birçok sosyal medya sağlayıcısının ülkemizde bürosu yok, muhatabımız yok bizim. Biliyorsunuz vergi de ödemiyorlar ama kendi sağlayıcıları üzerinden bireysel, kurumsal ve toplumsal manipülasyonları biz görmekteyiz. Bu yüzden muhatapları sahaya çekme amaçlı bir önerge olarak görüyorum. Tabii orada TC Kimlik Numarası konusunda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile ilgili bir ara yüz de olabileceğini kendileri ifade etti. Ama bir farkındalık yaratma, o muhatap şirketleri Türkiye'nin bu konularda sessiz olmayacağını bilmeleri anlamında görüyorum."

SAHTE HESAP OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Levent Eraslan, sahte hesapların nasıl tespit edileceği konusunda ise, "Bir, mutlaka biyolarına bakacağız, oradaki resim oldukça belirleyici olabilir. İki, paylaşımlarına bakacağız. Ne paylaşmış, hep aynı şeyleri mi paylaşmış, hep bir yerlerden 'retweet, repost' mu yapmış ve mantığına bakacağız. Her sosyal ağın bir mantığı vardır. Bu mantık doğru işliyor mu? Böylelikle çok rahat bir şekilde bunun sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 04:06 Kaynak: DHA


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