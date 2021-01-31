Sosyal medya vahşi hayvanlara benziyor - Son Dakika

Sosyal medya vahşi hayvanlara benziyor

31.01.2021 07:32
Sosyal medya vahşi hayvanlara benziyor, System.String[]

Herkesin resmi kıyafetlerle katıldığı törende yün eldivenleriyle fotoğraflanan Bernie Sanders, bir anda sosyal medya fenomenine dönüştü.

Herkesin resmi kıyafetlerle katıldığı törende yün eldivenleriyle fotoğraflanan Bernie Sanders, bir anda sosyal medya fenomenine dönüştü. Instagram filtreleri tasarlandı. Oyuncak bebeği yapıldı, yün eldivenler yardım kampanyaları için para toplanan bir projeye dönüştü. Sandalyede oturan 79 yaşındaki senatörün bu fotoğrafının Çin Seddi'nden Arizona Çölü'ne montajlanmadığı yer kalmadı. Fotoğrafı çeken AFP'nin deneyimli fotomuhabiri Brendan Smialowski'yle konuştuk.

Sizce Senatör Bernie Sanders'ın  fotoğrafı neden bu kadar tuttu?

O benim en etkili fotoğrafım değil. Harika bir kompozisyon olduğunu söyleyemem. Yine de çok güzel bir an. Fotoğraf, Senatör Sanders'a çok uygun gözüken bir anı kaydediyor. Üstelik, Senatör çok popüler biri, çok da net bir imajı var. Aslında fotoğrafın öğelerinden ziyade o kareyi bu kadar popüler yapan Sanders'ın kişiliği.

Bernie Sanders, Biden'ın yemin töreninde farkında olmadan unutulmaz bir kare veriyor (üstte). Daha sonra bu fotoğrafıyla sosyal medyada fenomen oldu.

Fotoğraf bu kadar tutmasına rağmen portfolyonuzda göremiyoruz. Bunun bir sebebi var mı?

Bunun en iyi fotoğraflarımdan biri olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir an. Fakat bir fotoğraf olarak mükemmel değil. Benim işlerim arasında hem güzel anları yakaladığım hem de onları sağlam ve kasıtlı bir kompozisyonla kaydettiğim daha güzel örnekler var.

Fotoğraf çekmeye nasıl başladınız?

Gençliğimde küçük bir haftalık gazete için fotoğraf çekerdim. Bir rulo dolu film götürür, birkaç rulo boş film alırdım. Bir süre sonra yüksek tirajlı bir günlük gazetenin fotoğrafçıları beni kanatları altına aldı ve serbest fotomuhabirlik  kariyerime başladım. 2012'de AFP ekibine katıldım.

Bugüne kadar hangi tarihi olaylara tanıklık ettiniz?

Dört ABD başkanıyla yakından çalıştım, bir olimpiyat, iki savaş ve birçok doğal felakette fotoğrafçılık yaptım. Hem ABD'de hem de uluslararası alanda kültür ve haber alanında işler yaptım.

Sizin için bir fotoğrafın duygusu mu kompozisyonu mu önemli?

Fotomuhabirlikte içerik her şeydir. Kompozisyon yalnızca fotoğrafı güçlendirip içeriği daha iyi ifade etmek için vardır.

Sosyal medyanın gücü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medya, vahşi hayvanlara benziyor. Muazzam bir güce sahip. Bu mecraları öngörmek zor olabiliyor, ehlileştirmek de sanırım tehlikeli, hatta imkansız bir şey. O yüzden temkinli ve saygılı olmak lazım.

Sosyal medya vahşi hayvanlara benziyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sosyal medya vahşi hayvanlara benziyor - Son Dakika Magazin


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