Sosyal medya videosu ilçeyi karıştırdı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun çektiği TikTok videosu ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayınlanan videoda fakir olduğunu ve yardım istediğini söyleyen çocuğun kolejde okuduğu ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in açıklamasından sonra açıklama yapan çocuk herkesten özür diledi.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki H.A. isimli çocuğun eğlence amaçlı çektiği TikTok videosu sosyal medyayı karıştırdı. H.A. yürürlüğe giren korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra sosyal medya platformu TikTok'ta bir video paylaşımı yaptı. H.A. videosunda, "Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum, sokağa çıkma yasağı geldiği için çalışamıyorum, anneme ben bakıyorum. Babam iki yıl önce vefat etti, bana destek olursanız çok sevinirim, dua ederim size arkadaşlar" ifadelerine yer verdi. Turgutlulu gencin çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP Platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent akşam saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Haluk Levent "Bu çocuğumuzu gün boyu etiketlediniz, araştırdık çocuğumuz Turgutlu'da bir kolejde okuyor. Adı bizde kalsın böyle bir durum yokmuş. TikTok için yapılmış bir video, kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte bilginize." şeklinde açıklama yaptı.



Turgutlulu genç Haluk Levent'in açıklaması üzerine bir video daha çekti. Genç, herkesten çektiği video için özür dileyerek, "Sanatçımız PAU abim tarafından bana ulaşıldı. Sanayide çalıştığım iddiasıyla çektiğim video gerçeği yansıtmamaktadır. Babam da hayattadır, videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm, bu videoyu izleyen herkesten özür dilerim. Kimseyi kandırmak istememiştim, herkese iyi günler dilerim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yoktur" diye açıklamada bulundu. - MANİSA