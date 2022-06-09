Sosyal Medya Yasa Teklifi Adalet Komisyonu'nda... Tuncay Özkan: Gazeteci Yalan Üretemez

AKP ve MHP'nin basın ve sosyal medya alanı açısından yeni yaptırımlar öngören yasa teklifinin görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu'nda sürüyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuyla bir yıldan üç yıla ceza getirilmesine ilişkin maddedeki 'suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle ceza yarı oranda artırılır' ibaresiyle gazetecinin kaynağını açıklamaya zorlanacağını söyledi. Özkan, "Gazeteci bir kere yalan haber yapabilir. İki kez yapamaz. O bir yalan haberi yaptığında işi biter. Yalan üretemez" dedi.

AKP ve MHP'nin 26 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunduğu, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun oluşturulduğu 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda devam ediyor.

Teklifin geneli üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir yıldan üç yıla ceza öngören 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun yer aldığı 29. Madde için, "Öyle güzel anlatıyor ki konuşan arkadaşlar, 'bot hesaplar' falan. Eğri oturup doğru konuşalım. Troll hesapların kim tarafından yönetildiğini bilmiyor muyuz? Siz yetkiyi, sınırsız ve denetimsiz verirseniz ne oluyor? AA, bizi izliyor. Bahçeli'yi, Erdoğan'ı eleştiriyorum; geçiyor. Fahrettin Altun'u eleştir bakalım ne oluyor? Ajans basın toplantısını koymuyor. 'Ajans editöryal yoğunluktan dolayı geçemiyor.' Bu nasıl bir güç? Bir atamayla bu güç nasıl atfediliyor" tepkisini gösterdi.

Özgür Özel'in "Troll hesapların kim tarafından yönetildiğini bilmiyor muyuz" dediği sırada AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "CHP" diyerek laf attı.

ÖZKAN: CHP'DE SAHTE İŞLEM GÖRÜRSENİZ, HODRİ MEYDAN

Özgür Özel'in ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Yandaşlarımızdan o kadar güzel kurullar oluşturabiliriz ki. Ama bizi seçen halk, burada halkların konuşulmasını ister" dedi. Özkan, Özgür Özel'in sorusu üzerine troll hesapların CHP tarafından yönetildiğini söyleyen Abdulkadir Özel'e yönelik "CHP'nin başında bu işlerde ben varım. Bir sahte işlem görürseniz, hodri meydan" diye tepki gösterdi.

"AYAĞINIZA KURŞUN SIKIYORSUNUZ, YEREL BASININ 90'I SİZDEN YANADIR"

Yerel medyanın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Özkan, "Yerel medyayı desteklemezseniz demokrasi yaşar mı? Ekonomik buhran altında inim inim inliyor, bu yasa böyle çıksın gazetelerin tamamı batar. Ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz, yerel medyanın yüzde 90'ı sizden yanadır onun ayağına kurşun sıkıyorsunuz. Sizden bizden olması önemli değil demokratik bir kuruluş olarak yaşaması önemli" dedi.

"GAZETECİ YALAN ÜRETEMEZ"

Özkan, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuyla bir yıldan üç yıla ceza getirilmesine ilişkin maddedeki 'suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle ceza yarı oranda artırılır' ibaresiyle gazetecinin kaynağını açıklamaya zorlanacağını söyledi. Özkan, "Gazeteci bir kere yalan haber yapabilir. İki kez yapamaz. O bir yalan haberi yaptığında işi biter. Yalan üretemez" diye konuştu.