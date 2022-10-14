Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı - Son Dakika
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Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı

14.10.2022 16:35
Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı

Sosyal medya yasasında öngörülen hapis cezasına dikkat çeken Avrupa Birliği, Türkiye'yi "ölçülülük ilkesine uymaya" davet etti.

Sosyal medya yasasında öngörülen hapis cezasına dikkat çeken Avrupa Birliği, Türkiye'yi "ölçülülük ilkesine uymaya" davet etti.Avrupa Birliği, TBMM'den geçen sosyal medya yasa tasarısıyla ilgili endişesini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, söz konusu yasanın "Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve bağımsız medyayı daha da kısıtlamasından korktuklarını" söyledi.

Sözcü Stano, Brüksel'de yaptığı açıklamada, özellikle de yasanın öngördüğü hapis cezalarına dikkat çekti.

Stano, halen AB'ye aday ülkelerden biri olan Türkiye'nin "en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları" sürdürmek zorunda olduğunu belirten Stano, Ceza Kanunu'nun muhalif seslerin susturulması için kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Yasanın içeriği

Muhalefet ve basın meslek örgütleri tarafından "sansür yasası", iktidar tarafındansa "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak tanımlanan 40 maddelik kanun teklifi dün akşam TBMM'de kabul edilmişti.

AKP'li ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla Meclis'ten geçen yasa tasarısı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan" kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Türk Ceza Kanunu'na 217/A maddesi olarak eklenmesi teklif edilen 29'uncu maddede şöyle deniyor:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma:

MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

Sosyal medya ağlarına yönelik denetimi de sıkılaştıran yasa, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal medya şirketlerinin ağır para cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

Venedik Komisyonu'nun uyarısı

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu da geçen hafta yasa tasarısındaki "yanıltıcı bilgi yayma" suçuna ilişkin hükmün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nce güvence altına alınan ifade özgürlüğünü engellediğini bildirmişti. Komisyon ayrıca, söz konusu hükümdeki ifadelerin "yeterince açık" olmadığını ve bu nedenle uygulama kapsamının da belirsiz olduğunu belirtmişti.

"Böyle bir hükmün olası sonuçları konusunda, özellikle de Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler öncesi otosansürü artırabileceği için endişe duyduğunu" aktaran Komisyon, Türk makamlarına söz konusu madde hükmünün Ceza Kanunu'na eklenmemesi için tavsiyede bulunmuştu.

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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