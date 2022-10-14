Sosyal medya yasası kabul edildi! İşte yeni dönem - Son Dakika
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Sosyal medya yasası kabul edildi! İşte yeni dönem

14.10.2022 00:41
Sosyal medya yasası kabul edildi! İşte yeni dönem

Sosyal medya yasası olarakta bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Son günlerde ülkemizin ve internetin ana gündem konularının başında, sosyal medya yasası olarakta bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yer alıyor. Son günlerde TBMM'de hareketli saatlere neden olan kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

Konu hakkında ilk açıklamalardan birisini yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Üzülerek görüyoruz ki bu yasa ile ilgili sosyal medya platformlarında; nefret söylemi, dezenformasyon, manipülasyon, hakaret ve yalan içerikler çığ gibi büyüyor." dedi.

Yalan habere 3 yıla kadar hapis, sosyal medyaya yeni denetim

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarının başında, yalan haber yayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının gelmesi yer alıyor. Bu suçun oluşması için aşağıdaki 5 şart aranacak;

– Yayılan haber gerçek değilse

– Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa

– Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa

– Kamu barışını bozmaya yönelik ise

– Aleni ise (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse)

Kanun teklifinin kabul edilmesi ile hayatımıza giren yeni düzenlemeler şu şekilde;

– İnternet haber sitelerinde çalışanlar artık basın mensubu sayılacak ve bu sayede gazeticilere verilen haklardan yararlanabilecek.

– Tüm haber sitelerine yayınladıkları içerikleri saklama zorunluluğu geldi.

– Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm internet sitesi ve platformlarda geçerli hale geldi.

– Belirli kurallar çerçevesinde resmi ilan ve reklamların haber sitelerinde yayınlanmasının önü açıldı.

– Haber siteleri künyesiz faaliyet gösteremeyecek, gazetelere uygulanan kurallar geçerli olacak.

– Katalog suçlarına yönelik içeriklerde yer sağlayıcı bakımından yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıp suçla mücadele kapsamı genişletildi.

– Sosyal medya platformları, muhataplık ilişkisi güçlendirmek için yerleşik bir Türk vatandaşı ya da Türkiye'de şube niteliği olan tüzel kişilik eliyle temsilcilik faaliyetini yürütecek.

– Sosyal medya platformları, düzenli olarak BTK'ya rapor gönderecek.

– Kullanıcılar kişisel verilerin kullanılmasını sınırlandırma imkanına kavuştu.

– Sosyal medya platformları, çocukların platformu kullanırken tehlikeli ve zararlı içeriklerle karşılaşmasını engelleyici tedbirler alacak.

– Sosyal medya platformları, verdikleri reklamlara ilişkin; içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgileri, oluşturacağı reklam kütüphanesi aracılığıyla kendi sitesinde yayınlayacak.

Geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemeler ile sosyal medya platformlarına Türkiye'de ofis açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu yasa ile birlikte bir kez daha gündeme geldi ve sosyal ağlar kullanıcıların platformu eşit ve tarafsız kullanmalarını sağlamakla yükümlü hale getirildi.

– Sosyal medya yasası ve kabul edilmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz..

YORUMLAR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ni anlattı Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ni anlattı Açıklaması
Kaynak: Shiftdelete

Ömer Fatih Sayan, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sosyal medya yasası kabul edildi! İşte yeni dönem - Son Dakika

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