Sosyal Medya Yasası, TBMM Adalet komisyonundan geçti! - Son Dakika
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Sosyal Medya Yasası, TBMM Adalet komisyonundan geçti!

16.06.2022 13:42
Sosyal Medya Yasası, TBMM Adalet komisyonundan geçti!

Bu akşam saatlerinde Sosyal Medya Yasası, komisyondan resmen geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Ne zaman Genel Kurula sunulacak?

Sosyal Medya Yasası, geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarına doğru TBMM'ye sunulmuştu. Yapılan çalışmaların ardından komisyondan geçtiği açıklandı. Bu doğrultuda en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılması gerekiyor. Yani artık son adıma gelindi.

Bununla birlikte, internette yalan haber yapan ve yanıltıcı bilgi paylaşanlara hapis cezası getiriliyor. Buna sosyal medya hesapları üzerinden gerçeği yansıtmayan veya manipülatif paylaşım yapanlar da dahil olacak.

Sosyal Medya Yasası ile 3 yıla kadar hapis cezası geliyor!

Sosyal Medya Yasası, 26 Mayıs 2022 tarihinde meclise sunuldu. Bununla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun eklenmesine karar verildi. Özellikle gerçeği yansıtmayan veya direkt olarak yalan haber yapan yayın kuruluşları ve kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilecek.

Sosyal Medya Yasası, TBMM Adalet komisyonundan geçti!

Teklifin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesine 217/A maddesi eklendi. Bununla ilgili alt başlıkta ise şunlara yer verildi:

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" şeklinde. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bu cezalar yüzde 50 oranında artırılacak.

Sosyal Medya Yasası her ne kadar internet üzerinden habercilik yapan kuruluşları etkiliyor gibi gözükse de Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medyalar üzerinden haberlerini paylaşan ve yayın pek çok gazeteci bulunuyor. Dolayısıyla bu karar, onları da kapsayacak.

Tabii buna yalnızca gazeteciler dahil olmayacak. Herhangi bir kişinin sosyal mecralar üzerinden yalan ve yanıltıcı haber paylaşması veya manipülatif eylemde bulunması durumunda aynı yasa kapsamında değerlendirmeye alınacak ve hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Fakat bu konuda bazı çekincelerin de mevcut olduğunu belirtelim. Zira yalan haber olarak isimlendirilen duruma nelerin ve kimlerin hangi boyutta dahil olacağı ve bu olayın tespitinin kimler tarafından hangi yetki ve kıstaslara göre yapılacağı, ayrıca emsal karar olmadığı için cezai işlem durumunda neye bakılacağı konusunda insanlar biraz daha açıklayıcı bilgilerin paylaşılması gerektiğini düşünüyor.

Dilerseniz konuyla alakalı videomuzu aşağıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Yasası, TBMM Adalet komisyonundan geçti! - Son Dakika

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