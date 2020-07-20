Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli HorizonAd - Son Dakika

Firmalar başarılı bir sosyal medya yönetimi ile etkili bir şekilde varlığını sürdürmektir. Sosyal Medya Yönetimi ile işletmelerimiz için yeni müşteriler edinebilir. Markanız sosyal medyada tanınır hale gelir ve popülerliği artabilir. Markanız daha fazla değer kazanabilir.

Sosyal Medya Yönetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Sosyal Medya hesabı için marka ve rakip analizi yapılmalı ona göre strateji geliştirilmeli ve firmanın hedef planlaması yapılmalıdır.

- Firmanın Kurumsal imajı açısından sosyal medyada iyi ve etkili şekilde yansıtılması gerekmektedir.

- Düzenli aralıklarla görsel ve hikaye paylaşımı yapılması lazımdır.

- Uygun hedef kitleye ve onların ilgi alanlarına göre kampanya reklamlarının ilgi çekici görsellerle kullanıcıya ulaşması gerekmektedir.

- Hedef kitlenize uygun içerik hazırlamak doğru bir sosyal medya yönetimi sağlar. İçerik yazarken metinleriniz mutlaka kısa, net ve anlaşılır olmalıdır.

- Görsel ve markanın ürünüyle alakalı olarak Hashtag kullanımı sayfanıza yeni takipçi gelmesine ve kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

HorizonAd Sahibi Erdem Destan; Sosyal Medya Yönetiminin ne kadar hassas olduğunu ve erken yönetime başlama ile işletmenizin hızlı bir şekilde büyümesinde aktif rol oynayacağının altını çizmiştir.