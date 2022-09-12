"Sosyal medya zihin okuma uygulamasına dönüştü"

Sosyal medyanın bir zihin okuma uygulamasına dönüştüğünü söyleyen Survivor Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Altta yatan teknolojiler katlanarak ilerledi. Kullanıcı sosyal medyada vakit geçirdiğini sanır, ancak arka tarafta onların davranışlarını anlamaya çalışan trilyon dolarlık bir algoritma var ve neyi sevip neyi sevmediklerini öğrenmeye çalışıyor" dedi.

Dünya çapında 4,65 milyar sosyal medya kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Survivor Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Bu küresel nüfusun yüzde 58,7'sine denk geliyor. ve her 10 internet kullanıcısından 9'u artık her ay sosyal medya platformlarını ziyaret ediyor" dedi.

İnsan hayatında bu kadar önemli bir yer kaplayan sosyal medyanın teknolojik gelişmelerle birlikte yaşadığı değişimlere vurgu yapan Reyhan Açıkelli, "Günümüzde sosyal medya, arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanızı sağlayan bir araçtan daha ziyade bir zihin okuma uygulamasına dönüştü. Bir ürün veya hizmet düşündüğünüzde Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok hemen sizi reklam bombardımanına tutmaya başlıyor. Altta yatan teknolojiler katlanarak ilerledi. Siz sosyal medyada vakit geçirdiğinizi sanır ve mecraların sayfalarında gezinirsiniz ancak, arka tarafta sizin davranışlarınızı anlamaya çalışan trilyon dolarlık bir algoritma var ve neyi sevip neyi sevmediğinizi öğrenmeye çalışıyor" diye konuştu.

Herkesin, bu uygulamaların şartlarını, yan etkilerini ve olası dezavantajlarını, fazla dikkat etmeden ve istemeden kabul ettiğini belirten Açıkelli, teknolojinin sosyal medyayı etkilediği alanları ve sosyal medyada kullanıcıları bekleyen gelişmelerden bazılarını paylaştı.

"ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK: GERÇEK ZAMANLI HOLOGRAM ENTEGRASYONLARI GELİYOR"

Dünyanın artırılmış gerçeklikle ilk etkileşiminin, Pokémon Go'nun piyasaya sürüldüğü zaman olduğunu söyleyen Açıkelli, "Günümüze geldiğimizde AR teklojisinin sosyal medyada çokça yer aldığı en yaygın kullanım örneklerinden biri yüz filtreleridir. Popüler sosyal ağlar Snapchat, Instagram ve Messenger, ilgi çekici ve eğlenceli oldukları için insanların kullandığı filtrelerin haftalık sürümlerini piyasaya sunuyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, hologramlar aracılığıyla gerçek zamanlı entegrasyonu görebilirsiniz. Sosyal medyada hiper gerçekçi videolar reklamlarda kullanılmaya başlandı bile. Kısa bir süre içinde AR hayatımızın büyük bir parçası olacak" dedi.

"YAPAY ZEKA: TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ EN AYRILMAZ BİLEŞENİDİR"

Yapay zekanın, tüm sosyal medya platformlarının en ayrılmaz bileşini olduğunu vurgulayan Açıkelli, "Örneğin, YouTube bu teknolojiyi daha sonra ne tür bir video izlemek istediğinizi tahmin etmek için kullanır. Facebook, demografik bilgilerinize, ilgi alanlarınıza, resimlere veya diğer reklamlara bakma sürenize dayalı olarak size belirli reklamlar göstermek için AI'yı kullanır. LinkedIn size büyük olasılıkla bildiğiniz bağlantılar sunar ve iş tekliflerini unvanınıza göre düzenler" diye konuştu.

"BLOCKCHAİN İLE SOSYAL MEDYA MERKEZİ OLMAYAN BİR FİNANS UYGULAMASI HALİNE GELECEK"

Gelişen Blockchain teknolojilerine vurgu yapan Açıkelli, "Facebook kısa süre önce ana şirketini meta veri deposundan kısaltılmış Meta olarak yeniden markalaştırdı. Bu, blockchain ile entegre olmayı düşündükleri anlamına geliyor. Sosyal medya muhtemelen blok zincirine bağlanacak ve merkezi olmayan bir finans uygulaması haline gelecek. Bu sayede yakın zamanda Messenger aracılığıyla arkadaşlarınıza para gönderebilirsiniz. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile ilgili ülkelerin yasal düzenlemelerinin de yakın zamanda tamamlanacağını ve bu sayede para gönderme alma işlemlerinin sosyal ağlar üzerinden, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile de olabileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"NESNELERİN İNTERNETİ: AKILLI CİHAZLAR SONUNDA SOSYAL MEDYAYA BAĞLANACAK"

Akıllı cihazların sonunda sosyal medyaya bağlanacağını belirten Açıkelli, " Alphabet, Meta veya Amazon gibi devasa şirketler bunları üretecek ya da kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanacak. Bu bilgiler, daha iyi reklam yerleşimi kararları almanıza yardımcı olacaktır" dedi.

"TEHLİKELERİ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ"

Bu dört teknolojinin web'de reklamlara bakmadan gezinmenizi imkansız hale getireceğin dikkatleri çeken Açıkelli, "İnternet zaten dev bir alışveriş merkezi gibi görünüyor ve sonunda daha da kötüleşecek. Bir şeyi düşündüğünüz anda satın alma dürtüsüne karşı koyamayacaksınız. Neyse ki, reklam engelleyiciler muhtemelen gelişecek ve satın alma fırsatları ve hızlı satışlarla bombardıman edilmeden web'de gezinmeyi mümkün kılacaktır" şeklinde konuştu.

Hacker'lar'a da vurgu yapan Açıkelli, şunları ekledi:

"Hacker'lar da başka bir sorun. Sosyal medyadaki saldırılar giderek yaygınlaşıyor ve kimlik avı dolandırıcılığına kanmak çok kolay. Bir PDF indirdiğinizi düşüneceksiniz, ancak dosyaya bir virüs de eklenecektir. Kötü amaçlı yazılım temizleme programı, siber güvenlik paketinizin temel bir bileşeni olmalıdır. Siber saldırganlar sosyal medya devlerini alt etmek için ellerinden gelen her şeyi kullanacak ve modern teknolojiyi kendi avantajlarına kullanacaklardır. Her zaman onlardan bir adım önde olmalı ve siber güvenlik trendlerini ve uygulamalarını takip etmelisiniz. Hepimiz çevrimiçi olarak çok fazla veri paylaşıyoruz. Yanlış ellere geçmesini kimse istemez."