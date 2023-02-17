SOSYAL MEDYADA 1,3 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN TAHA DUYMAZ İLE KIZ KARDEŞİ DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADA 1,3 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN TAHA DUYMAZ İLE KIZ KARDEŞİ DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ

17.02.2023 17:31

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz (20) ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın (17) cenazelerine ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz (20) ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın (17) cenazelerine ulaşıldı.

Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisiyle paylaşan Taha Duymaz, bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in (45) evinde depreme yakalandı. Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan ev yıkıldı, Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz, halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kaldı.6 Şubat'tan buna yana süren arama çalışmalarında bugün Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Binanın enkazında arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Taha Duymaz, Yayladağı, Melek Nur, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA 1,3 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN TAHA DUYMAZ İLE KIZ KARDEŞİ DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA 1,3 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN TAHA DUYMAZ İLE KIZ KARDEŞİ DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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