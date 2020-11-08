Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti - Son Dakika

Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti

08.11.2020 09:22
Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti, System.String[]

TÜRKİYE Noterler Birliği'nin 1 Mart 2016'da yürürlüğe giren 'elektronik ortamda tespit' (e-tespit) uygulaması yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE Noterler Birliği'nin 1 Mart 2016'da yürürlüğe giren 'elektronik ortamda tespit' (e-tespit) uygulaması yoğun ilgi gördü. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sosyal medyada hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların daha sonra silinmesine karşı tespit edilip, yargı aşamasında hukuki delil olarak kayıt altına alan sistem ile bu şekilde yaklaşık 10 bin tespit yapıldığını bildirdi.

'Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 1 Mart 2016'da yürürlüğe girmesinin ardından noterler, 'elektronik ortamda tespit' uygulamasıyla sosyal medyadaki bir paylaşımı kayıt altına alabiliyor. Söz konusu tespit işlemi, her türlü veri için, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve bunlar gibi her türlü donanım kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Sosyal medya portallarında sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlayan düzenleme ile birlikte getirilen sistem sayesinde, söz konusu paylaşımların silinerek yok edilmesi önleniyor. Bu kapsamda, sosyal medyada hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi mağduriyetlerin yargı sürecine taşınması halinde e-arşive kayıt sayesinde, tespiti gerçekleştirilen veriler yargı sürecinde kullanılabilir hale getirildi.

'10 BİN TESPİT YAPILDI'Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, pandemi süreciyle birlikte 'e-noterlik' uygulamalarına hız verdiklerini söyleyerek, 'e-randevu', 'e-tespit' ve bazı noterlik işlemlerinin internet ortamında vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti. Cin, sistem ile şimdiye kadar yaklaşık 10 bin işlem yapılarak veri tespit edildiğini belirtti. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu: "E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği'nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."'GÜVENLİĞE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'Cin, 'e-noterlik' uygulamalarında, vatandaş ve avukatların işlemlerini e-imzayla yaptıklarını vurgulayarak, güvenlik konusunda sistemde alınabilecek her türlü önlemleri aldıklarını söyledi. Cin, "E-noterlik uygulamalarında avukatlarımız ihtarname, ihbarname gibi işlemlerini noterliğe gelmeden elektronik imzalarını kullanmak suretiyle yapma imkanına sahipler. Bu tür durumlarda elektronik imzayla işlem yapıldığı için ve sistemimizde alınabilecek her türlü önlem alınmış olduğu için elektronik ortamda yapılan işlemin güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Biz noterler olarak hukuki güvenliği sağlayan kurum olduğumuz için hukuki ve işlem güvenliğine her şeyden daha çok önem veriyoruz" dedi.GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ

Başkan Dursun Cin, güvenli ödeme sistemiyle noterlerde dolandırıcılık ve sahtekarlık ihtimallerinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Bu sistemle vatandaşların paralarını güvenli ödeme kuruluşlarına bloke ettirerek, satış gerçekleştikten sonra paralarını aldıklarını anlatan Cin, "Vatandaşlarımızın hem para alışverişi hem de işlem güvenliği yönünden gerçekten çok büyük ihtiyacı karşılanmaktadır. Para taşıma derdine, taraflar arasında para alışverişinde eksik para ya da sahte para çıkması sorunlarını ya da paranın alınmadan karşılıklı güvene dayanarak işlemin bitirdikten sonra paranın verileceği vaadiyle oluşacak sahtekarlık, dolandırıcılık gibi ihtimallerin önüne geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.


Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti
Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti
Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti
Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti

Türkiye, Hakaret, Noter, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi         
06:37
Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 09:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei