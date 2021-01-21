Sosyal medyada 21.21.21 paylaşımı gündem oldu - Son Dakika

Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı ve 21'inci günü. Sosyal medya kullanıcıları saatleri 21:21'i gösterdiğinde konuyla ilgili olarak paylaşımlarda bulundu. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken konu, Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Paylaşım yapanlar arasında siyasiler ve sanatçılar da yer aldı.

21'inci yüzyılın 21'inci yılı, 21'inci günü için yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21.21'de de şehrimiz ve ülkemiz için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya gayretle devam ediyoruz"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Vakitlerden #Diyarbakır 21. Asrın, 21. Yılı, 21. Günü, Saat 21.21 #Diyarbakır #21deBuluşalım"

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21'de gelecek güzel günlere, en iyi dileklerimle..."

Belediyeler de resmi Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunarak bu furyaya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Bugün 21. Yüzyılın 21. Yılının 21. Günü'nde saat 21.21. 6000 yıllık geçmişinle nelere tanıklık ettin Medeniyetlerin Beşiği Kayseri. Yarınlar senin Kayseri???? #HerŞeyKayseriİçin

Lüleburgaz Belediyesi: 21.yüzyılın 21.yılı 21.günü Saat 21.21 de Geceye bir güzellik bırakalım