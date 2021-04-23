Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu

23.04.2021 12:22
Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu, System.String[]

Korona virüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için video hazırlayan Seyitören ilk ve ortaokul öğrencileri, bayramı kutladı.

Korona virüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için video hazırlayan Seyitören ilk ve ortaokul öğrencileri, bayramı kutladı.

Bu yıl 23 Nisan, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle toplu etkinliklerle kutlanamadı. Ancak Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü ilk ve ortaokul öğrencileri 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı.

Korona virüs nedeniyle hem sosyal mesafe, hem de çocuklara gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyada ilk olarak ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl da yapılmayacak. Ancak minik yürüklerin bayramlarını kutlamalarını ve insanlara mesaj vermesini salgın bile engelleyemedi. Damal Seyitören ilk ve ortaokul öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri ile irtibata geçerek evde, balkonda ve bahçede hazırladıkları videolar ile hem bayram kutlaması yaptı hem de bayram mesajlarını verdi.

Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler ellerinde Türk Bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. - ARDAHAN

Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu
Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu
Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu
Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu

Ulusal Egemenlik, Koronavirüs, 23 Nisan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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