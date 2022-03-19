Sosyal medyada 'ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle fenomen olan Yusuf ayladır kayıptı! Kemiklerini çoban buldu - Son Dakika
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Sosyal medyada 'ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle fenomen olan Yusuf ayladır kayıptı! Kemiklerini çoban buldu

19.03.2022 13:51

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi. Dönertaş, Youtube'da bir sokak röportajındaki sözleriyle fenomen olmuş, çok sevilmişti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

Çobanın bulduğu insan kemikleri, 'Ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle fenomen olan Yunus'a ait çıktı

ADLİ TIP İNCELEME BAŞLATTI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

Çobanın bulduğu insan kemikleri, 'Ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle fenomen olan Yunus'a ait çıktı

KEMİKLERİN FENOMENE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Tekirdağ, Hisarcık, piknik, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada 'ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle fenomen olan Yusuf ayladır kayıptı! Kemiklerini çoban buldu - Son Dakika


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