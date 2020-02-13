Sosyal medyada ani refleksle paylaşımlarda bulunmayın - Son Dakika
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Sosyal medyada ani refleksle paylaşımlarda bulunmayın

7 saat önce

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle müvekkiline dava açıldığını, beraat kararı çıksa da müvekkilinin 2 yıl boyunca kabus gibi günler geçirdiğini belirten Avukat Zafer Binici, "Vatandaşlar bu şekilde paylaşımlarda bulunurken ifade özgürlüğünün altına sığınarak düşünmeden ani bir...

Sosyal medyada ani refleksle paylaşımlarda bulunmayın, System.String[]

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle müvekkiline dava açıldığını, beraat kararı çıksa da müvekkilinin 2 yıl boyunca kabus gibi günler geçirdiğini belirten Avukat Zafer Binici, "Vatandaşlar bu şekilde paylaşımlarda bulunurken ifade özgürlüğünün altına sığınarak düşünmeden ani bir refleksle paylaşımlarda bulunmasınlar" dedi.


Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar bazen kullanıcılarını ya da muhataplarını sıkıntıya sokabiliyor. Sosyal medyada paylaşılmış bir ileti yüzünden hukuksal bir problemle yüzleşen kullanıcının canı bir hayli sıkılabiliyor. Avukat Hakan Pirbudak ile birlikte Lider Hukuk Ofisi'nin kurucusu olan Avukat Zafer Binici, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal medyada hiçbir art niyeti ve kötü niyeti olmadan, hiçbir siyasi amaç gütmeden ani bir refleksle paylaşılmış bir ileti yüzünden bir müvekkilinin aleyhine açılmış bir davada savunma yapan Avukat Zafer Binici, paylaşımların kesinlikle hakaret içermemesi gerektiğinin altını çizdi. İfade özgürlüğünün sınırının bir başkasının hakkına girdiği noktada, bir başkasına hakaret içerdiği noktada bittiğini vurgulayan Zafer Binici, "Hiçbir art niyeti ve kötü niyeti olmadan hiçbir siyasi amaç gütmeden ani bir refleksle sosyal medyada paylaşılmış bir ileti yüzünden müvekkilimin aleyhine açılmış bir davada müvekkilimin epeyce bir süre mağdur olduğunu gördük. Onun bu mağduriyetten kurtulması ve yargılamanın neticesinde beraat kararı alması için çok uğraştık ama nihayetinde adalet tecelli etti ve beraat kararını aldık. Sosyal medyadaki paylaşımların bazen başlarına iş açabileceği konusunda çevremize uyarılarda bulunuyoruz. Paylaşımlar kesinlikle hakaret içermemelidir. Şuna çok dikkat etmeliler ki; söyledikleri sözün gerçekten ifade özgürlüğü kapsamında olup olmadığı konusunda çok ince bir çizgi var. Bazen ifade özgürlüğü olarak düşünülen sözler yanlış anlaşılarak bir propagandaya dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlar bu şekilde paylaşımlarda bulunurken ifade özgürlüğünün altına sığınarak düşünmeden ani bir refleksle paylaşımlarda bulunmasınlar" diye konuştu. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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