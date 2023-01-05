Küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada karışık tepkiler aldı - Son Dakika
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Küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada karışık tepkiler aldı

05.01.2023 12:01

Sosyal medyada annesi tarafından kayda alınan küçük bir çocuğun videosu tartışma çıkardı. Görüntüde teyzesine bir şeyler anlatan çocuk için, "Yanlış yönlendiriliyor" tarzında yorumlar yapılırken videonun sonunda annesinin, "Kafa gitti yine" sözüne de eleştiri yapıldı.

Twitter'da hızla yayılan bir video sosyal medyayı ikiye böldü. 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun annesi ve teyzesiyle konuşmalarının yer aldığı videoda küçük çocuğun mimikleri ve sözleri duyanları şaşkınlığa uğrattı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ"

Annesi tarafından kayda alınan çocuğun söz konusu videoda küçük çocuğun, "Çocuk dediğin 'tamam anne'" demez diye başlayan sözleri sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı, çocuğun anne ve babasına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun zeki olduğuna vurgu yaptı. Ancak kullanıcılar, çocuğun birileri tarafından yanlış yönlendirildiğini vurguladı.

ANNENİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan videonun sonunda annenin kaydı "Kafa gitti yine" sözleriyle bitirmesi büyük tepkiye neden oldu. İşte videoya gelen yorumlar;

YORUMLAR
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Twitter, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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