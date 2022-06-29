Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı - Son Dakika
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Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı

29.06.2022 11:05

Esenyurt'ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı.

Esenyurt'ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Erdal Can İçelli - İHA)

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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı - Son Dakika
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