Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada "Ardahan'a Tren Gelsin" Kampanyası

Sosyal Medyada "Ardahan'a Tren Gelsin" Kampanyası

36 dakika önce

Ardahan Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu, sosyal medyada "Son Durak Ardahan Olsun" kampanyası başlattı.

Sosyal Medyada
Ardahan Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu, sosyal medyada "Son Durak Ardahan Olsun" kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa ulaşılmaya çalışılan kampanya ile Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a gelmesi amaçlanıyor.

Ardahan Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Adem Çelikdöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serhat şehri Ardahan'da trenin olmayışının çok büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Bu nedenle Twitter üzerinden "Son Durak Ardahan Olsun" kampanyası başlattıklarını belirten Çelikdöver, "Bizim burada amacımız Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a gelmesi için dikkat çekmek. Serhat şehri Ardahan için Doğu Ekspresi'nin şart olduğunu düşünüyoruz. Ardahan yaz-kış muazzam güzelliklere sahip bir kentimiz. Herkesin görmesi ve turizm sektöründe Ardahan'ın da olması gerek. Bu güzel kente Doğu Ekspresi'nin de yakışacağına inanıyoruz. Her şey bu güzel şehir için." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Doğu Ekspresi, Ardahan, Ekonomi, Güncel
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