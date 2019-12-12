Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü - Son Dakika

Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü

6 saat önce

Sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında görünce şaşkına döndü.

Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü, System.String[]

Sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında görünce şaşkına döndü.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay sonra hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Bir aylık yazışmada kendini galerici ve zengin olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, Konya'dan İzmir'e Doğa Düzgün'ün yanına gitti.

İLK ŞOKU KARŞISINDA GÖRÜNCE YAŞADI

Bir aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu kişiyi karşısında gören genç kadın büyük şokla karşılaştı. Ali İhsan Düzgün'ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki halinin bambaşka olduğunu gören kadın ne yapacağını şaşırırken, durumu ajite ederek gönlünü kazanmaya çalışan genç adam aynı gün Doğa'yı Konya'ya kendi memleketine götürdü.

2. ŞOKU KAÇTIĞINDA YAŞADI

Kendini galerici olarak tanıtan ve Konya merkezdeki dairesinde birlikte yaşayacaklarını söyleyen Ali İhsan Düzgün, genç kadını Ermenek ilçesindeki köyüne götürdü. İlçeye uzak olan ve yalnızca birkaç hanenin yaşadığı köydeki şartları gören genç kadın o günleri ve orada yaşadıklarını bir kabus olarak hatırladığını dile getirdi. Ali İhsan Düzgün ve ailesiyle yaklaşık 3 haftayı köyde geçiren ve tahta kurusundan enfeksiyon kapan genç kadın, rahatsızlanmasının ardından Ali İhsan Düzgün'ü alıp İzmir'e ailesinin yaşadığı eve getirdi. Yaklaşık 2 ay evli kalan Doğa Düzgün, eşinden sürekli şiddet gördüğünü hatta annesinin yanındayken bile şiddete maruz kaldığını iddia etti.

2 ay önce Ağustos ayında kaçarak köyüne dönen eşini her yerde arayan genç kadın, soluğu Esra Erol'da programında aldı. Dakikalar içerisinde ise, Esra Erol, Ali Düzgün'e ulaştı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Düzgün, yabancı erkek ikon fotoğraflarıyla başkalarıyla da yazıştığını da ifade ederek "Kendi fotoğrafımla yazışsaydım kimse bana bakmazdı" diyerek izleyenleri hayrete düşürdü.

(İHA)

Ali ihsan, Esra Erol, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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