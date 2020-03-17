Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona paylaşımına 24 gözaltı - Son Dakika

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Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona paylaşımına 24 gözaltı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheli tespit edildi,24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi. - ANKARA
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