Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden... - Son Dakika
Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden...
6 saat önce
Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:36 Kaynak: İHA
Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. - ANKARA
Son Dakika Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı