Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı - Son Dakika

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Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:15 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.
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