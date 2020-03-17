Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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