Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Atatürk'e Hakarete Hapis Cezası

Sosyal Medyada Atatürk'e Hakarete Hapis Cezası

47 dakika önce

Malatya'da, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal Medyada Atatürk'e Hakarete Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan sanık M.K, "Ben paylaşımlarımda kesinlikle hakaret kastıyla hareket etmedim, amacım eleştirmekti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hangi paylaşımların bana ait olduğunu daha önce belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında Facebook hesabım çalınmıştı. Hatta çalan kişi arkadaşlarımdan kontör istiyormuş. Benim bundan daha sonra haberim oldu. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme sanığa, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Olay

Malatya'da, sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretmen M.K. hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan öğretmen, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

M.K, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Malatya Cumhuriyet Savcılığınca M.K. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "Atatürk ve CHP ile laik kesime yönelik" hakaret ve suçlama içeren paylaşımlarına yer verilmişti.

İddianamede, sanık hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Malatya, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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