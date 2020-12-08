Sosyal medyada bahis tuzağına düşerek 67 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi Facebook'ta gördüğü "yasal bahis" diye yapılan paylaşımda dolandırıcının tuzağına düşerek 67 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İ.Ü.(33) Facebook sayfası üzerinden kendisine gelen yasal bahis oynatılmasıyla ilgili mesajdaki kimliği belirsiz dolandırıcının tuzağına düştü. Dolandırıcı ile iletişime geçen Halil İ.Ü.ye dolandırıcı 200 liralık kupon yaptırıp daha sonra da 47 bin 630 lira para kazandığını bildirerek bu parayı alması için bir miktar para yatırmasını istedi. Dolandırıcıya inanan Halil İ.Ü. farklı isimlere ait hesaplara para yatırarak toplamda 67 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan Halil İ.Ü. polise şikayette bulundu. Polis vatandaşları dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri için uyardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN