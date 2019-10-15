Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı

Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı

51 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından bölücü terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, geçtiğimiz günlerde örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapılmış, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüpheli ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, YPG, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:28 Kaynak: İHA
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