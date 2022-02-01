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Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti - Son Dakika

Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti

01.02.2022 14:57
Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti

Denizli'de sosyal medyada tanıştığı kızla buluşan genç, birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları iddia edilen apartta ölü bulundu.

Denizli'de sosyal medyada tanıştığı kızla buluşan genç, birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları iddia edilen apartta ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan'a seslenerek kalkmasını söyledi. Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan'ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan'ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan'ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti
Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti
Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti
Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti
Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti

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Uyuşturucu, Pamukkale, Denizli, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti - Son Dakika


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