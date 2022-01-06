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Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

06.01.2022 12:59

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartışan gençler bir araya gelerek kavga etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden tartışan iki grup, buluşup kavga etti.

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sosyal medyada tartışan gençler bir araya gelerek kavga etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden tartışan iki grup, buluşup kavga etti. Kavgada bıçakla yaralanan 21 yaşındaki Günay Durmaz yaşamını yitirdi, Veysel K. yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden tartışan 2 grup, birbirlerine küfür içerikli söylemlerde bulunmaya başladı. Bir süre sonra, gece saat 02.00 sularında Akyarlar Fener Burnu mevkiinde buluşan gençler tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Feryat B. isimli şahıs, 21 yaşındaki Günay Durmaz'ı karın boşluğundan ve 18 yaşındaki Veysel K.'yı da karnından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırgan Feryat B. ile C.F. ve Y.K. adlı 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Günay Durmaz, yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Veysel K.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Savcı incelemesinin ardından Günay Durmaz'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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Bodrum, kavga, Muğla, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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