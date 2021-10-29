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Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü - Son Dakika

Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü

29.10.2021 12:07

Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışma parkta kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga, kameralara yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik ilçesinde lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular.

Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü

Hakaret, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü - Son Dakika


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