Sosyal medyada beğeni uğruna İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan üniversiteli kızlar gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medyada beğeni uğruna İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan üniversiteli kızlar gözaltına alındı

27.09.2022 21:24

Bindikleri bir tekneden İstanbul Boğazı'na doğru rastgele ateşe ederek magandalık yapan üniversite öğrencisi genç kızlar Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) olduğunu tespit etti. Yanındaki şahsın ise F. K.(22) olduğu belirlendi. 2 genç kız gözaltına alındı.

SİLAHI KAPTAN VERMİŞ

Şüpheliler, ifadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti. Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini iddia edince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı. A.K.'ye "genel güvenliği tehlikeye atmak" suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silah ise teknede ele geçirildi. Gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: TEKNEDEN ATEŞ AÇAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberi: TEKNEDEN ATEŞ AÇAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada beğeni uğruna İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan üniversiteli kızlar gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada beğeni uğruna İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan üniversiteli kızlar gözaltına alındı - Son Dakika
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