Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada 'betizmmm' tepkisi
Son Dakika Dünya Haber

Sosyal medyada 'betizmmm' tepkisi

44 dakika önce

Sosyal medyada 1,1 milyonu aşkın takipçisiyle fenomen olan Betizmmm adlı blogger Betül Demirkaya'nın son dönemlerde yaptığı paylaşımlara tepki çığ gibi büyüyor. Bazı kullanıcılar insanları rahatsız ettiği gerekçesiyle sosyal medyada hesabın kapanması için şimdiden kampanya başlattı.

Sosyal medyada 'betizmmm' tepkisi, System.String[]

Sosyal medyada 1,1 milyonu aşkın takipçisiyle fenomen olan Betizmmm adlı blogger Betül Demirkaya'nın son dönemlerde yaptığı paylaşımlar tepki çekiyor. Ukrayna'nın Lviv sokaklarında insanlara yüksek sesle bağırması, sokak müzisyenlerinin yanında türkü söyleyerek engel olması ya da balkondan rastgele insanlara bağırmasını gösteren videolara sosyal medya kullanıcıları yoğun eleştiride bulundu.


1979 doğumlu blogger'ın Ukrayna seyahatinde bir operada yasak olan cep telefonunu kullanması ve bunu takipçilerine anlattığı video ile Atatürk'e ithafen paylaştığı "bak bak Atatürk geldi düşmanı yendi, bu güzel yurdu bizlere verdi, tövbeler olsun ya" gibi paylaşımları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Mustafa Kemal Atatürk, Ukrayna, Lviv, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ozan Tufan attı sosyal medya yıkıldı!
Sosyal medya fenomeni Betizm, paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi oldu Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada 'betizmmm' tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]