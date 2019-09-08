Sosyal medyada 'betizmmm' tepkisi

Sosyal medyada 1,1 milyonu aşkın takipçisiyle fenomen olan Betizmmm adlı blogger Betül Demirkaya'nın son dönemlerde yaptığı paylaşımlar tepki çekiyor. Ukrayna'nın Lviv sokaklarında insanlara yüksek sesle bağırması, sokak müzisyenlerinin yanında türkü söyleyerek engel olması ya da balkondan rastgele insanlara bağırmasını gösteren videolara sosyal medya kullanıcıları yoğun eleştiride bulundu.



1979 doğumlu blogger'ın Ukrayna seyahatinde bir operada yasak olan cep telefonunu kullanması ve bunu takipçilerine anlattığı video ile Atatürk'e ithafen paylaştığı "bak bak Atatürk geldi düşmanı yendi, bu güzel yurdu bizlere verdi, tövbeler olsun ya" gibi paylaşımları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıldı.