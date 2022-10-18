Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı

18.10.2022 12:19

Sosyal medyada viral olan videoda bir annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına somon balığı, çiğ soğan, şalgam ve leblebi koyması şaşkınlığa neden oldu.

Eskiden bu yana devam eden ve son dönemde kantin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hemen hemen her anne tarafından hazırlanmaya başlayan beslenme çantaları, okulda çocukların beslenme ihtiyaçlarını ciddi ölçüde karşılıyor.

DAHA HAFİF BESİNLER KONULUYORDU

Normalde beslenme çantalarına daha hafif besinler konulduğu biliniyordu ancak bir annenin hazırladığı beslenme çantası, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada bir anne, Hıfzı Berkay isimli çocuğu için beslenme çantası hazırladığı anları paylaştı.

KIZARTILMIŞ SOMON BALIĞI KOYDU

Görüntülerde annenin, beslenme çantasına kızarmış balık, çiğ soğan, şalgam ve leblebi koyduğu görüldü. Gönderinin altına yapılan yorumlar ise herkesi güldürdü.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı - Son Dakika


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