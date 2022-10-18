Eskiden bu yana devam eden ve son dönemde kantin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hemen hemen her anne tarafından hazırlanmaya başlayan beslenme çantaları, okulda çocukların beslenme ihtiyaçlarını ciddi ölçüde karşılıyor.
Normalde beslenme çantalarına daha hafif besinler konulduğu biliniyordu ancak bir annenin hazırladığı beslenme çantası, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada bir anne, Hıfzı Berkay isimli çocuğu için beslenme çantası hazırladığı anları paylaştı.
Görüntülerde annenin, beslenme çantasına kızarmış balık, çiğ soğan, şalgam ve leblebi koyduğu görüldü. Gönderinin altına yapılan yorumlar ise herkesi güldürdü.
Son Dakika › Yaşam › Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı - Son Dakika