Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu - Son Dakika
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Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu

27.11.2022 12:56

Sosyal medyada bir Türk defineci tarafından paylaşılan görüntüler çok sayıda etkileşim aldı. Kazmasını taşa vuran defineci taşın içerisinden eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün kurgu olduğunu iddia etse de bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün gerçek olduğunu savundu.

Defineciler tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi görüyor. Jandarma ekiplerinin kaçak kazılara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bazı defineciler yaptıkları kazıları sosyal medyada yayınlamaktan çekinmiyorlar.

BU SEFER TAŞI KAZDI

İsmini vermeyen bir Türk defineci ise kazmasını bu sefer toprağa değil, bir taşa vurdu. Taşın içerisinden çıkan hazineyle de büyük bir sevinç yaşadı.

ESKİ UYGARLIKLAR TARAFINDAN SAKLANMIŞ

Defineci tarafından aktarılan bilgiye göre söz konusu hazinenin, eski Anadolu uygarlıkları tarafından taşa saklandığı belirtildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün kurgu olduğunu iddia etse de, bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün gerçek olduğunu savundu.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu - Son Dakika
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