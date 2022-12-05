Antep fıstıklarını yere döküp üzerinde gezindi! Görüntüler büyük tepki topladı - Son Dakika
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Antep fıstıklarını yere döküp üzerinde gezindi! Görüntüler büyük tepki topladı

05.12.2022 13:54

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir vatandaşın antep fıstıklarının kalitesini göstermek için yaptığı hareket tepki topladı. Çuvaldan döktüğü antep fıstıklarının üzerinde terliği ile gezen üretici vatandaş, hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Antep fıstığı firması tarafından sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Ürünlerinin kaliteli olduğunu iddia eden firmanın paylaştığı videoda, bir çuval Antep fıstığının üzerinde terlikleriyle gezen şahıs dikkat çekti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kuruyemiş grubunun hemen hemen en pahalı ürünü olan Antep fıstığı ile ilgili görüntüler videoyu izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Söz konusu görüntülere gelen bazı yorumlar şu şekilde;

  • İyi hoş da niye terlikle basıyorsunuz
  • Zaten yiyemiyoruz boş ver
  • Doğru söylüyorsun, yiyenler düşünsün"
  • Kilosu 600 TL
  • Bu daha çiğ hali kavurmaya girmemiş"
  • Kavurmaya girdiği zaman terliğin altındaki pislikleri temizliyor mu?
Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var
Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var
YORUMLAR
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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antep fıstıklarını yere döküp üzerinde gezindi! Görüntüler büyük tepki topladı - Son Dakika


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