Antep fıstıklarını yere döküp üzerinde gezindi! Görüntüler büyük tepki topladı

Antep fıstığı firması tarafından sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Ürünlerinin kaliteli olduğunu iddia eden firmanın paylaştığı videoda, bir çuval Antep fıstığının üzerinde terlikleriyle gezen şahıs dikkat çekti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kuruyemiş grubunun hemen hemen en pahalı ürünü olan Antep fıstığı ile ilgili görüntüler videoyu izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Söz konusu görüntülere gelen bazı yorumlar şu şekilde;