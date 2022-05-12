Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı

12.05.2022 11:19

Gaziantep'te, aşevi önünde yemek sırası bekleyen yabancı uyruklu kadınlar ile çocukların videosunu izinsiz çekerek alaycı tavırlar sergileyen ve bu anları sosyal medyadan paylaşan E.C. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı uyruklu kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını izinsiz çeken ve bu anları sosyal medyadan paylaşarak alaycı tavırlar sergileyen şüpheli şahıs büyük tepki aldı. Tepkilerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde koruma altındaki yabancı şahıslara gıda yardımı yapılan bir noktada, dağıtım sırası bekleyen kadınların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edilen E.C. isimli şüpheli, müdürlüğümüzce hakkında hazırlanan rapora istinaden verilen savcılık talimatıyla gözaltına alınmış olup gerekli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEĞİLDİR"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Görevlisi, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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