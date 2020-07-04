Sosyal medyada canlı yayından sonra intihar etti - Son Dakika

Sosyal medyada canlı yayından sonra intihar etti

- Sosyal medyada canlı yayından sonra intihar etti Adana'da sevdiği kız başkasına verilince sosyal medyadan canlı yayında veda mesajının ardından kafasına tabanca ile ateş ederek intihar ettiği öne sürülen gencin cesedi ailesi tarafından Karaisalı ilçesinde bulundu Yaptığı canlı yayında...

- Sosyal medyada canlı yayından sonra intihar etti

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Adana'da sevdiği kız başkasına verilince sosyal medyadan canlı yayında veda mesajının ardından kafasına tabanca ile ateş ederek intihar ettiği öne sürülen gencin cesedi ailesi tarafından Karaisalı ilçesinde bulundu

Yaptığı canlı yayında "sevdiğim kız başkasına verildi, benim yüzük parmağımda ama onun parmağında kimin yüzüğü var, ben artık yaşayamam" dediği görüldü

ADANA - Adana'da sevdiği kız başkasına verilince sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayının ardından kafasına tabanca ile ateş ederek intihar ettiği öne sürülen gencin cesedi Karaisalı ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdulhaluk Arslan'ın 7 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Ahmet Arslan, geçtiğimiz hafta üniversite sınavına girdi. Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanmak isteyen sınavı da iyi geçen Arslan, iki gün önce sevdiği kızdan ayrıldı. Bu nedenle psikolojisi bozulan Arslan, son olarak sosyal medyadan canlı yayın yapıp intihar edeceğini söyledikten kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Bu olaydan sonra gençten bir daha haber alınamadı. Telefonu çalan ancak cevap vermeyen Arslan'ın hayatından endişe eden babası, amcası ve kardeşleri onun sosyal medyadaki canlı yayınından yola çıkarak ormanlık ve su olan Kışla Mahallesi Seyhan Nehri kenarı ve ormanlık alanda aramaya başladı. Ancak gün boyu Arslan'ı arayan aile bir sonuca ulaşamadı.

Baba Arslan, oğlunun canlı yayından sonra kaybolduğunu bir daha haber alamadıklarını polise de bilgi verdiklerini ancak bir türlü bulamadıklarını söyleyerek canından endişe ettiğini ifade etti. Amcası Mehmet Arslan da yeğeninin en son sosyal medyada canlı yayın yaparak sevdiği kızdan ayrıldığı için canına kıyacağını söylediğini sonra da haber alınamadığını kaydetti. Bir süre sonra aile, Karaisalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanda bir ceset bulunduğunu ve Karaisalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını kayıp gence benzediğini iletti. Bunun üzerine aile Karaisalı Devlet Hastanesine gitti. Baba Abulhaluk Arslan, morga girerek cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Ahmet Arslan, canlı yayında iddia edildiği gibi kafasına ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi. Arslan'dan geriye yaptığı canlı yayın sevgilisini başkasına verdiklerini ve onu nasıl sevdiğini anlattığı videosu kaldı. Arslan'ın video da intihar edeceğini söyleyerek herkesle vedalaştığı da görüldü.

Karaisalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada canlı yayından sonra intihar etti - Son Dakika
YORUMLAR (2)
  • Gamze: Allah rahmet eylesin be kardeşim ne kadar üzüldüm şuan değermiydi gencecik tertemiz bir çocuksun belli bu vicdan azabıyla o kızda ailesinde nasıl yaşayacak acaba ?? Allah kahretsin gerçekten şu gencecik çoçukların intarına sebeb oluyorsunuz bir hadi şimdi evlendirin kızınızı mutlu olun yazık!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hayat: Allah rahmet eylesin güzel kardeşime hayatın bir yalan ve acımasız olduğunu bu yaşta öğrenmiş ve dayanamamış.Ben o kadar ağlayan kadın gördümki şuan hepsi başkalarının kollarında kimse için kendini öldürmeye değmez diyoruz ama malesef yinede intihar ile baş edemiyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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