Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada çarşaflı kadınlara yönelik nefret paylaşımı yapan tıbbi sekreter açığa alındı - Son Dakika

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