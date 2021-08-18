Yasak Elma setinde tanıştığı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.
Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, kumsalda iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle peş peşe pozlarını paylaştı. Oyuncunun peş peşe paylaştığı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Oyuncu içi "Çok güzelsin" ve "Kusursuz bir melek" yorumu yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika Magazin