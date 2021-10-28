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Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek - Son Dakika

Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

28.10.2021 07:36

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bazı kullanıcıların başlattığı muz yeme akımı ile ilgili açıklamada bulundu. Buna göre; provokatif muz yeme videosu çeken 7 şahıs, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Sokak röportajında bir vatandaşımız muz alamadığını dile getirdi. Bu söylemlerin üzerine Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlattı. Sosyal medyada peş peşe yayılan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

7 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…' söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı 'muz yeme' eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

BİR GENÇ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olayın yankıları sürerken isminin Ahmet olduğu öğrenilen bir genç, yayınladığı videoda yurttaşları adına özür dilemişti. Türk halkına sağduyu çağrısı yapan ve Suriyelilerin tamamı üzerinde bir genelleme yapılmaması gerektiğini ifade eden genç, "Bu kişiler asla bizi temsil etmez. Suriyeliler adına Türk kardeşlerimden özür diliyorum. Utanç verici bir durum, utanıyoruz. Bunlar muhacir olamamışlar. Boş insanlar. İdlib her gün bombalanıyor ve onunla ilgili tek paylaşım yapmıyorlar. Biz sizden daha çok kızıyoruz bu insanlara... Sizden ricamız ne olur genelleme yapmayın" demişti.

İçişleri Bakanlığı, Suriyeli, Medya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek - Son Dakika


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