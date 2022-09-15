Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla para sayma videosu çekmişlerdi! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla para sayma videosu çekmişlerdi! Başsavcılık harekete geçti

15.09.2022 00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla para sayma videosu çekmişlerdi! Başsavcılık harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişiler hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK HAKARET İÇEREN VİDEOLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.

EMNİYET'E TALİMAT VERİLDİ

Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla para sayma videosu çekmişlerdi! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla para sayma videosu çekmişlerdi! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika
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