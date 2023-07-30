Sosyal medyada dans eden kedi videosu gerçek değil - Son Dakika
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Sosyal medyada dans eden kedi videosu gerçek değil

30.07.2023 16:16

Sosyal medyada dolaşan ve dans eden bir kedinin güvenlik kamerasına takıldığı iddia edilen video, gerçek olmadığı ortaya çıktı. Videonun tersine görsel arama tekniği ile aratılması sonucunda, benzer görüntülerin bir stok video sayfasında yer aldığı tespit edildi.

Dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir görselin veya videonun gerçekliğine dair şüpheler de artıyor. Gerçeğe yakın kurgulanan videolar ise sosyal medyada gündem oldu. Yapay zekanın de yaygın kullanılmaya başlaması bu tarz video ve görsellerin kolayca oluşturulup paylaşılması önlenemez bir hal aldı. Tıpkı dans eden kedi videosu gibi.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

Sosyal medyada, dans ederken güvenlik kamerasına takıldığı iddia edilen kedi videosu gündem oldu. Birçok farklı hesap tarafından paylaşılan bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında da mizah konusu oldu.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

Söz konusu iddiaya konu olan videoda dans ettiği görülen kedi görüntüleri, tersine görsel arama tekniği ile aratıldığında bir stok video sayfasında benzer görüntülerin yer aldığı görüldü.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

3 boyutlu hayvan gerçekçi CGI VFX Animasyon Döngüsü kompozisyonu için Kedi Dansı CG Alfa Kanalı ile 3 boyutlu haritalama karikatürü açıklaması ile sunulan görüntü videodaki dans eden kedi ile karşılaştırıldığında, iki görüntünün birebir aynı olduğu belirlendi.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası
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kedi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sosyal medyada dans eden kedi videosu gerçek değil - Son Dakika


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