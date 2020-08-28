Sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın - Son Dakika

Sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın
Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.
Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İşyerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F.'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen firma sahibine yetkililer tarafından 13 bin 900 lira ceza kesildi. İş yerindeki yaklaşık 8 ton salça, tohum ve domates artığı ürünler yetkililerce imha edilmek üzere el konuldu.
(Hüseyin Tokmak/İHA)
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